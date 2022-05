Blutmond: Die besten Bilder der Mondfinsternis

In den vergangenen Stunden konnte an verschiedenen Orten der Welt die totale Mondfinsternis beobachtet werden. Wir zeigen die besten Bilder.

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond . Sonne, Erde und Mond stehen dabei genau auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintauchen. Der Erdtrabant erscheint dabei auch rötlich, weil rotes Licht durch die Erdatmosphäre in den Schatten gestreut wird - daher auch die Bezeichnung Blutmond .

Fans von kosmischen Schattenspielen bekommen dieses Jahr noch eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, nämlich am 25. Oktober. Die zweite totale Mondfinsternis des Jahres am 8. November ist nur vom Pazifik aus oder in der Arktis zu sehen. In Österreich ist die nächste totale Verfinsterung des Mondes in voller Länge erst wieder am 31. Dezember 2028 zu beobachten.