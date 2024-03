Passagier wirft mehrere Münzen ins Triebwerk eines Airbus A350

In einem Video ist zu sehen, wie eine Flugbegleiterin den verdutzten Passagieren erklärt, wieso das Flugzeug nicht starten kann. Laut CNN fragt sie darin einen Passagier, wie viele Münzen er während des Boardings in das Triebwerk geworfen hat. Seine Antwort: 3 bis 5.

Der A350 musste daraufhin vom Wartungsteam untersucht werden. Dabei wurden Münzen gefunden – wie viele, hat die Airline nicht verraten. Der Flug konnte schließlich mit 4 Stunden Verspätung starten. Der Münzwerfer war nicht an Bord – er wurde von der Flughafen-Polizei abgeführt.

Münzwurf soll Glück bringen

Was für westliche Passagiere ein Sabotageversuch ist, soll eigentlich das Gegenteil bewirken. Das Werfen von Münzen soll in China Glück bringen – ähnlich, wie in Europa etwa Münzen in Brunnen geworfen werfen. Allerdings explodiert ein Brunnen für gewöhnlich nicht, wenn man Metallplättchen hineinwirft.

Das heißt nicht, dass eine Münze im Triebwerk automatisch eine Katastrophe auslöst. Völlig unwahrscheinlich ist es aber eben nicht. Eine der größten Gefahren ist, dass sich die Münzen bei hohen Drehzahlen zwischen das Schaufelblattrad (Fan) und das Gehäuse kommen. Dadurch könnte womöglich ein Blatt des Fans teilweise oder ganz abbrechen, was massiven Schaden bis hin zur vollständigen Zerstörung auslösen kann.

Flugzeug-Hersteller simulieren solche Defekte mit dem Blade-Off-Test, bei dem ein Blatt absichtlich abgesprengt wird.