Spektakuläre Notlandung: Passagiermaschine landet in einem Feld

Der russische Airbus pflügte eine tiefe Schneise in den Acker. Alle 167 Menschen an Bord überlebten den Unfall.

Bei der spektakulären Notlandung sei niemand ernsthaft verletzt worden, heißt es von russischen Nachrichtenagenturen. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Maschine eine Schneise in den Acker pflügte und das Fahrwerk tief im Erdreich stecken blieb.

Eine ordentliche Portion Glück hatten 167 Menschen an Bord eines russischen Airbus A320 . Die Passagiermaschine musste wegen technischer Probleme auf einem Feld notlanden und ist in einem Acker im sibirischen Gebiet um Nowosibirsk zum Stehen gekommen.

Probleme mit der Hydraulik

Der Flieger der Ural Airlines hat die ungewöhnliche Landung ohne sichtbare Anzeichen größerer Schäden überstanden: Der Rumpf blieb ganz, es gab auch kein Feuer. Die 161 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug über die Notrutschen verlassen.

Die Maschine startete in Sotschi und wollte in Omsk in Sibirien landen. Wie auf Funksprüchen zu hören ist, gab es angeblich kurz vor der geplanten Landung schwere Probleme mit der Hydraulik. Die Piloten entschieden, auf den besser ausgerüsteten Flughafen Nowosibirsk auszuweichen.