Wie am Schlachtfeld: Tornado zerstört Museum der Air Force

Die Bilder erinnern an den Flughafen Homostel bei Kiew. Dort wo in den ersten Tagen der russischen Invasion die legendäre Antonow An-225 in Schutt und Asche gelegt wurde. Auf der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio gab es kein Gefecht. Für die Verwüstungen ist ein Tornado verantwortlich.

Der Kommandant der Wright-Patterson AFB gab an, dass nur ein Teil der Basis vom Tornado gestreift wurde. Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde dabei das dortige Museum der United States Air Force, das älteste und weltgrößte Museum für militärische Luftfahrt. Verletzte soll es keine gegeben haben.

