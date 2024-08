Mysteriöser russischer Militär-Helikopter landet in USA, Besatzung flüchtet

Bewohnerinnen und Bewohner eines kleinen Ortes in North Carolina staunten nicht schlecht, als vor einigen Tagen ein ungewöhnlicher Helikopter auf einem Feld landete. Aus dem unbeschrifteten Fluggerät russischer Bauart stiegen 7 Männer mit Rucksäcken , die anschließend in einen nahe gelegenen Wald flüchteten.

Bei manchen Bewohnerinnen des Ortes wurden vielleicht Erinnerungen an den 80er-Jahre-Film Red Dawn (dt. "Die rote Flut") wach. Darin landen, im Rahmen einer großangelegten Invasion, sowjetische Fallschirmspringer in einer Kleinstadt. Eine Gruppe Teenager (“ Wolverines! ”) wird zu Widerstandskämpfern.

Nach dem Vorfall klärte sich die Sache allerdings rasch auf. So handelte es sich nicht um ein russisches Spezialkommando, sondern um eine Übung der US Army, wie ein Vertreter des lokalen Sheriff-Büros gegenüber CBS17 News erklärte. Es sei bei dem Vorfall zu “Kommunikationsmängeln” gekommen.

Falsche Telefonnummer

So wollte die Army eigentlich den Besitzer des Feldes über die bevorstehende Landung informieren bzw. die Erlaubnis einholen. Dafür rief die sie in einem Geschäft in der Nähe an, weil man dachte, dass dies dem Besitzer gehört. Allerdings wurde dieses Geschäft mittlerweile von ganz anderen Leuten übernommen.

Diese gaben die Erlaubnis für die Aktion. Die Army dachte daraufhin, alles richtig gemacht zu haben. Der wahre Besitzer des Feldes hatte jedoch keine Ahnung von dem Manöver.

➤ Mehr lesen: China zeigt seinen Angriffs-Helikopter

Basiert auf Mi-8

Bei dem Hubschrauber handelte es sich um einen Mi-171E vom Unternehmen Russian Helikopters. Er basiert auf dem Mi-8, einem der am weitesten verbreiteten Transporthelikopter überhaupt.