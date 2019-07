NASA-Videos der Mondlandung für 1,8 Millionen Dollar versteigert

Der erzielte Preis von 1,82 Millionen Dollar (1,62 Mio. Euro) liegt 8.000 Mal über dem, der vom bisherigen Besitzer Gary George bei einer Auktion im Juni 1976 gezahlt worden war. Seitdem seien die Bänder mit rund zweieinhalb Stunden Laufzeit nur drei Mal abgespielt worden, teilte das Auktionshaus mit. Die Aufnahmen seien schärfer als die TV-Aufzeichnungen aus jener Zeit, weil sie ohne Übertragungsverlust direkt bei der Nasa aufgenommen worden waren.

George hatte seinerzeit ein Paket mit 1.150 Videobändern für 217,77 Dollar ersteigert. Ein einziges neues Band kostete damals laut Sotheby's rund 260 Dollar. Da die Bänder überspielt werden konnten, plante George sie an an lokale Fernsehstationen zu verkaufen und einen Gewinn zu erzielen - bis sein Vater in der Sammlung die Aufnahmen der Mondlandung fand.

Insgesamt erzielte Sotheby's mit der Auktion von Mond-Memorabilia einen Umsatz von 5,5 Millionen Dollar. Die Mission Apollo 11 war vor 50 Jahren am Abend des 20. Juli 1969 auf dem Mond gelandet.