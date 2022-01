Netflix wird in den USA teurer – Aktie steigt

Der Streaming-Anbieter Netflix hat am Freitag in den USA und in Kanada die Abo-Preise erhöht. Konkret wurden die Pakete um 1 bis 2 Dollar teurer. Auch für Bestandskunden werden die Preise in den kommenden Wochen angepasst.

Auch in Europa ist eine Preiserhöhung wahrscheinlich. So folgte innerhalb von rund einem Jahr eine Erhöhung in Europa, nachdem Netflix 2020 die Preise in den Vereinigten Staaten angehoben hatte.

"Wir aktualisieren unsere Preise, damit wir weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsoptionen anbieten können“, so ein Sprecher gegenüber Reuters.