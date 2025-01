NASA verzeichnet stärksten Vulkanausbruch im ganzen Sonnensystem

Der Jupiter-Mond Io ist die vulkanisch aktivste Welt in unserem Sonnensystem. „Aber selbst für die Standards von Io, sind die aktuellen Ereignisse extrem“, berichtet die NASA.

Aufgenommen wurden diese extremen Ereignisse mit der Raumsonde Juno. Sie untersucht nicht nur Jupiter, sondern in regelmäßigen Abständen auch einige seiner Monde, zu denen Io gehört.

Io wird ständig gequetscht

Io hat einen Durchmesser von etwa 3.643 km. Damit ist er in etwa so groß wie unser Mond, der 3.474 km Durchmesser hat. Durch seine elliptische Umlaufbahn um den Gasriesen Jupiter, wird er durch dessen Gravitation ständig gequetscht. Dadurch entsteht so viel Reibungswärme, dass das Innere von Io schmilzt. Das Resultat ist ein nicht enden wollender Strom von Lava und Asche, der von 400 Vulkanen ausgespuckt wird.

„Bisher hat jeder Vorbeiflug von Juno unsere Erwartungen übertroffen. Aber die neuesten Daten haben uns echt umgehauen. Das ist das größte vulkanische Ereignis, das wir jemals aufgenommen haben, auf der vulkanisch aktivsten Welt in unserem Sonnensystem“, sagt Scott Bolton vom Southwest Research Institute. Er ist mitverantwortlich für die Auswertung der Daten der Juno-Mission.