Neue eSIM-Funktion erleichtert Wechsel zwischen Smartphones

Der Transfer von eSIM-Profilen zwischen Betriebssystemen war bislang nicht möglich. Das ändert sich nun.

Mit dem iPhone Air wird das Ende der klassischen SIM-Karte eingeläutet. Das dünne Apple-Handy hat nämlich auch in Europa keinen herkömmlichen Einschub für eine Plastik-SIM-Karte mehr. Stattdessen landen Mobilfunktarif und Telefonnummer auf digitalem Weg per eSIM auf Smartphone. Dass es der kleinen Plastikkarte an den Kragen geht, das sieht auch der österreichische Mobilfunker A1 so. Das sei aber kein Grund zur Panik. Schließlich werde die herkömmliche SIM-Karte nicht von heute auf morgen verschwinden, die heimischen Mobilfunker seien gut vorbereitet und die Handhabe einer eSIM sei ohnehin kinderleicht. ➤ Mehr lesen: A1: "Das Ende der klassischen SIM-Karte ist da"

Probleme mit eSIM-Wechsel Das stimmt allerdings nur bedingt, wie ein futurezone-Test gezeigt hat. Das Umwandeln einer herkömmlichen SIM-Karte in eine eSIM funktioniert problemlos - zumindest auf iPhones. Bei Android-Geräten kommt es auf den Hersteller und das Modell an, ob diese Funktion unterstützt wird. Auch das Übertragen einer eSIM von Android zu Android beziehungsweise von iPhone zu iPhone ist quasi selbsterklärend. Problematisch wird es allerdings, wenn es um den Transfer einer eSIM von Android zu iPhone oder von iPhone zu Android geht. Momentan ist das in Österreich nämlich nicht so ohne weiteres möglich. In einem solchen Fall ist man entweder darauf angewiesen, dass die App des Mobilfunkers eine solche Funktion unterstützt und ermöglicht. Oder man muss sich direkt an den Support seines Anbieters wenden, was erfahrungsgemäß etwas mühsam sein kann. ➤ Mehr lesen: Wie man eine SIM-Karte in eine eSIM umwandelt

SIM-Karte in eSIM umwandeln © Florian Christof

eSIM-Transfer wird einfacher Das wird demnächst aber auch nicht mehr notwendig sein. Die Deutsche Telekom hat nämlich in den vergangenen Tagen eine neue Funktion präsentiert, mit der der direkte eSIM-Wechsel zwischen Android und iPhone möglich wird. Der eSIM-Transfer wird direkt in den Einstellungen der Smartphones erledigt - also ohne, dass man auf Mobilfunker-Support oder ähnliches angewiesen ist. "Die neue Funktion basiert auf dem internationalen GSMA-Standard TS.43 sowie auf dem von der Telekom entwickelten Entitlement-Server", schreibt die Deutsche Telekom. "Unterstützt werden zum Start iPhones mit der Softwareversion iOS 26 und das Google Pixel 10. Weitere Android-Modelle folgen in Kürze." ➤ Mehr lesen: So macht man jedes Smartphone eSIM-fähig

Der eSIM-Transfer von Android zu iOS wird möglich © Deutsche Telekom