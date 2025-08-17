Wie man eine SIM-Karte in eine eSIM umwandelt

Wer von einer herkömmlichen SIM-Karte auf eine eSIM umsteigen möchte, kann dies direkt auf seinem Smartphone machen.

Es ist wohl ein Abschied auf Raten: Die herkömmliche SIM-Karte ist angezählt und wird schrittweise von der eSIM abgelöst. Damit wird das Hantieren mit dem feinen Mechanismus des SIM-Einschubs bald zur Geschichte gehören. Den Anfang vom Ende könnte die anstehende iPhone-Generation einläuten. Es wird nämlich darüber spekuliert, dass die iPhone-17-Modelle auch in Österreich ohne einen SIM-Karten-Slot kommen könnten. In den USA ist das bereits seit 2022 so. Dass zumindest das besonders dünne iPhone 17 Air keinen solchen SIM-Einschub haben wird, gilt als ziemlich sicher. Fest steht jedenfalls, dass um das Thema eSIM kein Weg vorbeiführt. ➤ Mehr lesen: Neue iPhones kommen in Österreich wohl ohne SIM-Karten-Slot Selber am eigenen Handy in eSIM umwandeln Wer nun neugierig wurde, in seinem Smartphone aber noch immer eine kleine Plastik-SIM-Karte verwendet, kann im Handumdrehen auf eine eSIM umsteigen. Mit ein paar wenigen Klicks ist das sogar vom Sofa aus möglich. Wir zeigen euch, wie das funktioniert. Wer zunächst wissen möchte, wie eine SIM-Karte überhaupt funktioniert, kann sich das folgende Video ansehen. Die Anleitung findet ihr weiter unten.

Die Voraussetzungen Die Funktion, eine SIM-Karte in eine eSIM umzuwandeln, muss vom Mobilfunkbetreiber unterstützt werden. Man benötigt natürlich ein eSIM-fähiges Smartphone und eine herkömmliche SIM-Karte. Eines noch vorweg: Um dieses Feature zeigen zu können, hat mir A1 dankenswerterweise eine SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Ich habe das Umwandeln einer herkömmlichen SIM-Karte in eine eSIM mit einem iPhone durchgespielt. Ganz ähnlich und ähnlich problemlos sollte es auch mit einem Samsung-Handy oder einem anderen Smartphone funktionieren. Ich konnte das Umwandeln halt nur ein einziges Mal durchführen, daher ist die Anleitung auf iPhones zugeschnitten. ➤ Mehr lesen: Kann ich mir mit einer eSIM einen Virus einhandeln?

SIM-Karte in eSIM umwandeln © Florian Christof

So wandelt man auf einem iPhone eine SIM-Karte in eine eSIM um "Einstellungen" öffnen Menüpunkt "Mobilfunk" auswählen Ganz unten "Auf eSIM umstellen" auswählen Mehrfach bestätigen und fertig Der letzte Schritt, bei dem die eSIM automatisch aktiviert wird, kann unter Umständen 2 bis 3 Minuten dauern. Im Hintergrund wird dabei nämlich eigentlich ein SIM-Kartentausch durchgeführt. Bis die Rufnummer in der Datenbank des Mobilfunkers von der physischen SIM-Karte auf die eSIM neu verknüpft wird, kann es zu kurzen Verzögerungen kommen. Sobald die eSIM aktiviert ist, kann man die physische SIM-Karte aus dem Einschub nehmen. Sie hat ab sofort keine Funktion mehr. Und hier könnte es nun einen Haken an der ganzen Sache geben - nämlich beim Wechsel von einem Handy auf ein anderes. ➤ Mehr lesen: So surft man mit einer eSIM günstig im Ausland

SIM-Karte in eSIM umwandeln © Florian Christof

So überträgt man eine eSIM von iPhone zu iPhone Das Übertragen der eSIM von einem iPhone zu einem anderen iPhone ist in wenigen Augenblicken und ein paar Klicks erledigt. Dafür muss man lediglich die beiden iPhones nebeneinander vor sich liegen haben, sie müssen im Wlan sein und man muss auf beiden iPhones mit demselben Apple-Account eingeloggt sein. "Einstellungen" öffnen Menüpunkt "Mobilfunk" auswählen "eSIM hinzufügen" auswählen Die verfügbaren eSIM-Profile auf dem anderen iPhone werden angezeigt Auswählen und "Fortfahren" Auf dem anderen iPhone die Übertragung bestätigen Fertig

SIM-Karte in eSIM umwandeln © Florian Christof