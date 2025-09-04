A1: "Das Ende der klassischen SIM-Karte ist da"

Der Technikchef von A1 ist überzeugt, dass eine fix verbaute eSIM eigentlich nur Vorteile bringt.

Auf dem Weg von den alten Tasten-Handys hin zu den modernen Smartphones hat sich bei Mobiltelefonen so gut wie alles verändert. Nur eines ist (fast) gleichgeblieben: Die SIM-Karte, die man in das Gerät steckt. Nach all den Jahren begleitet uns das kleine Plastikteil mit aufgedrucktem Chip noch immer. Daran sind die Telefonnummer sowie der Mobilfunktarif gekoppelt. Doch nun ist offenbar auch das Ende der physischen SIM-Karte gekommen. Dieses Aus könnte durch die neue iPhone-Generation eingeläutet werden. Noch im September soll nämlich ein besonders dünnes iPhone-Modell auf den Markt kommen, das voraussichtlich keinen Einschub für eine SIM-Karte mehr haben wird. Möglicherweise haben auch die anderen neuen iPhone-Modelle keinen sogenannten SIM-Slot mehr. ➤ Mehr lesen: Neue iPhones kommen in Österreich wohl ohne SIM-Karten-Slot eSIM statt SIM-Karte Der jeweilige Tarif und die Telefonnummer werden stattdessen auf digitale Weise auf einer eSIM gespeichert. Diese eSIM ist ein kleiner Chip, der fix im Smartphone, der Smartwatch oder in anderen Geräten verbaut ist. Der Begriff eSIM steht übrigens für "embedded SIM" und bedeutet eingebaute SIM (Subscriber Identity Module).

Ein solcher eSIM-Chip ist fest im Smartphone verbaut. © Giesecke & Devrient

Der Anfang vom Ende der SIM-Karte Unabhängig davon, ob die neuen Apple-Handys mit oder ohne einen solchen Einschub kommen, stehe das Ende der herkömmlichen SIM-Karte bevor. Davon überzeugt ist der A1-Technikchef Christian Laqué, wie er gegenüber der futurezone erklärt. Weder aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten noch aus Sicht der Mobilfunker gäbe es Gründe, die für die physische SIM-Karte sprechen. Gleichzeitig sieht der CTO von A1 mehrere Punkte, in denen die eSIM der herkömmlichen SIM-Karte deutlich überlegen ist. Ganz ähnlich sieht dies das Forum Mobilkommunikation (FMK), die Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche: "Prinzipiell gibt es durch die eSIM für Kundinnen und Kunden keine Nachteile", heißt es in einem Statement gegenüber der futurezone. ➤ Mehr lesen: Kann ich mir mit einer eSIM einen Virus einhandeln?

A1-Technikchef Christian Laqué © A1 / Del Missiere

Neuer Tarif in wenigen Minuten einsatzbereit Der wohl größte Vorteil einer eSIM ist, dass man spontan etwa vom Sofa aus auf einen neuen Tarif wechseln kann. Man muss sich nicht in einem Shop eine physische SIM-Karte besorgen oder darauf warten, bis sie per Post zugestellt wird. Ein neuer Tarif ist mit ein paar Klicks und in wenigen Minuten aktiviert und einsatzbereit. Das reduziert nicht nur die Hürden bei einem Wechsel zwischen Mobilfunkanbietern, das ist vor allem auf Reisen eine besonders praktische Angelegenheit. Für den Aufenthalt im Ausland kann man sich etwa maßgeschneiderte, zeitlich begrenzte und meist günstige Datenpakete auf sein Smartphone holen. ➤ Mehr lesen: So surft man mit einer eSIM günstig im Ausland Einfache Handhabung Wechselt man etwa das Handy, kann die Rufnummer sowie der Tarif beim Einrichten auf das neue Smartphone kabellos übertragen werden, sagt Laqué von A1: "Es ist nicht mehr nötig, sich mit der feinen Mechanik des SIM-Einschubs zu beschäftigen. Es reicht eine Bestätigung am Display und die Telefonnummer wird auf das neue Gerät aufgespielt." Dass für das Aktivieren einer eSIM ein QR-Code gescannt werden muss, wird es in Zukunft auch eher nicht mehr geben, erklärt der A1-CTO. Kauft man ein Smartphone in Verbindung mit einem Tarif etwa bei A1, wird die eSIM automatisch aktiviert, sobald man das Gerät in Betrieb nimmt. Eine eSIM kann aber auch mithilfe der App des Mobilfunkers aktiviert werden.