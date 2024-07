New York: Ärger über KI-basierte Waffen-Detektoren in U-Bahn

In den USA gelten je nach Bundesstaat unterschiedliche Gesetze für das Tragen von Waffen. In New York City ist es beispielsweise nicht erlaubt, einfach so eine Waffe bei sich zu tragen, insbesondere nicht in der U-Bahn. Da entsprechende Verbote jedoch die Menschen nicht davon abhalten, wurde am Freitag ein 1-monatiges Pilotprojekt mit automatischen Waffenscannern gestartet.

Zum Einsatz kommt ein Gerät namens Evolv Scanner. Optisch erinnert es an die Diebstahl-Detektoren in Geschäften. Die Scanner sind 1,80 Meter groß und verfügen über ein mehrfarbiges Licht-Display. Wenn eine Waffe erkannt wird, sendet das System eine Warnung an eine Polizeistation auf ein Tablet. Technisch funktionieren die Scanner mit Künstlicher Intelligenz, die automatisiert Messer, Sprengstoff und Handfeuerwaffen erkennen soll.