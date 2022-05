NFTs von Klimts "Kuss" nur noch die Hälfte wert

Die Käufer*innen können die digitalen Schnipsel in virtuellen Räumen ausstellen, sie ausdrucken, sie mit Widmungen versehen und mit ihnen handeln. Eigentumsrechte am Original oder eine Einnahmenbeteiligung an "Kuss"-Merchandise-Verkäufen, erhalten sie nicht.

Angeboten wurden 10.000 NFTs des Gemäldes "Der Kuss" von Gustav Klimt, dessen digitale Reproduktion dafür in ebensoviele Einzelteile zerlegt wurde. 2.415 Stück wurden laut dem Belvedere zu einem Preis von jeweils 1.850 Euro oder 0,65 Ether seit dem Start der Aktion am heurigen Valentinstag über die Website thekiss.art abgegeben.

In den vergangenen 30 Tagen wechselten Klimt-NFTs für Preise zwischen 0,28 und 0,45 Ether, nach aktuellem Kurs rund 740 Euro und 1.190 Euro, den/die Besitzer*in. Transaktionen über 0,7, 1 und gar 1,44 Ether, die kurz nach dem Debüt der NFTs über die Bühne gingen, sorgten für Ausschläge nach oben, bleiben aber Ausnahmen.

Laut dem Belvedere sind bisher 130 der Klimt-NFTs am Sekundärmarkt weiterverkauft worden. Weil das Museum bei jeder Transaktion 10 Prozent des Nettoverkaufspreises bekommt, ergaben sich daraus Einnahmen von 8 ETH (rund 21.680 Euro). Insgesamt belief sich das Handelsvolumen auf dem Marktplatz bisher auf 81,3 Ether.

Keine Preisanpassungen

Über den Wertverlust auf dem NFT-Marktplatz zeigt man sich im Belvedere wenig beeindruckt. Die Kuss-NFTs würden dort eben sehr unterschiedlich bewertet, heißt es. Preisanpassungen von seiten des Museums seien jedenfalls nicht geplant. Die mehr als 7.500 verbliebenen Kuss-NFTs werden vom Belvedere auch weiterhin für 0,65 Ether angeboten. Laut der Sprecherin hat das Museum auch bereits Pläne, weitere Kunstwerke als NFTs herauszubringen.

Im Gegensatz zu "nativen" NFTs aus dem digitalen Umfeld tun sich NFTs von Museen auf NFT-Handelsplätzen eher schwer. Spektakuläre Kursgewinne gab es bisher nicht zu vermelden. Die Zahl der Museen, die auf den Verkauf von NFTs ihrer Kunstschätze setzen, hält sich bisher in Grenzen. Viele Häuser sind zwar interessiert, haben unter anderem aber wegen des hohen Energiebedarfs bei der Erzeugung der Token Klimaschutzbedenken.

Das Leopold Museum will den -Verbrauch durch die NFTs mit dem Pflanzen von Bäumen ausgleichen. Mit dem Erlös des Verkaufs der Schiele-Kollektion, der auch das wiederentdeckte Frühwerk „Leopold Czihaczek am Klavier“ angehört, will man den Ankauf und die Restaurierung des Schiele-Bildes finanzieren. Mit der digitalen Kollektion wolle man nicht „abcashen“, wie ein Sprecher des Museums sagt, sondern der NFT-Gemeinschaft und neuen Publikumsschichten die Möglichkeit geben, Werke der klassischen Kunst und des Leopold Museums in digitaler Form zu besitzen.

Angeboten werden sie auf der französischen Plattform LaCollection, die sich auf NFT-Kunst etablierter Museen spezialisiert hat und etwa auch schon NFTs des British Museums vertreibt.

Mit der Schiele-NFT-Kollektion wolle man nicht "abcashen", wie ein Sprecher des Museums sagt, sondern die NFT-Community an der Freude der Wiederentdeckung des Bildes teilhaben lassen und ihr die Möglichkeit geben, Werke der klassischen Kunst und des Leopold Museums in digitaler Form zu besitzen.