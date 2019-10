Nissans E-Auto-Konzept IMk verbindet Futurismus und Tradition

Japanische DNA

Die unteren Abschnitte der Türen sind mit Holzlamellen verkleidet, die das japanische Holzhandwerk Kigumi repräsentieren und durch spezielle Beleuchtung zusätzlich betont werden. Außen beweisen vergitterte Kombi-Rückleuchten und ein "Schutzschild" an der Fahrzeugfront die "japanische DNA" des IMk.

Konnektivität

Hinter dem Schutzschild stecken u.a. Sensoren für Fahrassistenzsysteme. Der IMk soll etwa auf Autobahnen weitgehend selbst steuern können. Einen Parkplatz finden und einparken (Valet Parking) soll der IMk ebenfalls eigenständig. Beim Antrieb sollen Nissans Erfahrungen mit dem Leaf einfließen. Zu Motor- und Akkuleistung gibt es aber keine Angaben, schließlich ist der IMk erst ein Konzept. Was Nissan aber einplant, ist die Einbindung des Bordakkus in das heimische Stromnetz, etwa um bei Stromausfällen zum Energiebedarf des Haushalts beizutragen.

Luxuriös und klein

Als Zielgruppe für den IMk werden Pendler anvisiert, die per Smartphone auf die besten Abfahrtszeiten und Routen zum Zielort achten und ihre individuellen Präferenzen zu Sitzpositionen, Beleuchtung und Klimasteuerung vorab übermitteln. "Der Nissan IMk ist ein kleines Elektroauto für ein neues Zeitalter", meint Satoru Tai, Chefdesigner bei Nissan. "Er fühlt sich in anspruchsvoller städtischer Umgebung ebenso zuhause wie in traditionellen japanischen Städten. Es ist ein luxuriöses kleines Elektroauto, das hoffentlich von vielen Kunden gefahren wird."