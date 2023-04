Nordkorea schickt militärischen Spionagesatelliten in den Orbit

Nordkorea hat angekündigt, seinen ersten militärischen Spionagesatelliten in den Weltraum zu schicken. Der sogenannte „Military Reconnaissance Satellite No. 1“ soll noch im April starten. Ein genaues Datum wurde aber nicht genannt. Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong Un besuchte am Dienstag gemeinsam mit seiner Tochter Kim Ju Ae den Raketenstartplatz in Pjöngjang.

Bei diesem Besuch sprach sich Kim Jong Un laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA über die „eskalierende militärische Bedrohung und Herausforderung“ aus, die von den USA und Südkorea ausgehe. Es brauche „Mittel zur Sicherung von Echtzeitinformationen über das militärische Szenario der feindlichen Streitkräfte“, heißt es.

Bei dem Besuch zeigten sich der Anführer und mehrere Beamten auch bei einer Besprechung von Diagramme zur Startrakete. Die wurden auf den Bildern der staatlichen Medien verschwommen dargestellt.