Rätsel um Nordkorea-Propaganda auf TikTok: Das steckt dahinter

Kanäle wie „Northkorean2“ sollen Einblicke in den gewöhnlichen Alltag in dem totalitären Staat geben. Die Videos verzeichnen Millionenzugriffe.

„Das ist unser fantastischer Wasserpark in Pjöngjang. Er ist einer besten Wasserparks der Welt." „Mein täglicher Morgenspaziergang in Nordkorea, sehr ruhig und entspannend." Mit Aussagen wie diesen beschreibt eine computergenerierte Frauenstimme auf TikTok die vermeintliche Lebensrealität in Nordkorea. Die Kurzvideos zeigen breite autofreie Straßen, Fast-Food-Restaurants, Bars – gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Leben, so scheint es. „Das ist das Nordkorea, das westliche Medien euch nicht zeigen“, sagt die Stimme aus dem Off in einem Clip. Videos wie diese kursieren auf TikTok seit mehreren Monaten. Sie werden millionenfach angesehen, gelikt und von manchen User*innen mit wohlwollenden Sprüchen wie „es sieht halt lowkey chillig aus“ kommentiert. Bizarre Aufnahmen, ist Nordkorea doch für sein totalitäres Regime bekannt. Und dafür, dass es dort keinen Zugang zum weltweiten Internet gibt.

Nordkoreanische Kampagne? Der Verdacht auf vom Regime gesteuerte Propaganda liegt nahe. Doch so einfach ist die Frage nach den Drahtzieher*innen hinter den TikToks laut dem Nordkorea-Experten Rüdiger Frank nicht zu beantworten. Es sei „mit hoher Sicherheit anzunehmen“, dass solche Konten nicht echt sein, hält der Professor für Wirtschafts- und Ostasienwissenschaften an der Universität Wien in einer Mitteilung gegenüber der futurezone fest. Ob es sich allerdings um einen „im staatlichen Auftrag und mit staatlicher Billigung aktiven Account“ handelt oder um jemanden, der auf eigene Faust operiert, könne nicht genau gesagt werden. Hier wäre etwa denkbar, dass Mitglieder von koreanischen Minderheiten aus China oder Sympathisant*innen aus Japan hinter den Videos stecken, so Frank. Bei den Clips könnte es sich dann um wiederverwertete Aufnahmen von Tourist*innen handeln.

Propagandamaschine Social Media Nordkorea setzt – wie andere Staaten – vermehrt auf soziale Medien als Propagandainstrument. Die außenpolitische Selbstdarstellung des Regimes hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit dem technologischen Wandel verändert. „Annoncen in der New York Times schaltet man nicht mehr, dafür ist eine gewisse Aktivität auf YouTube und in anderen sozialen Medien zu erkennen“, attestiert Experte Frank. Da ist etwa die vermeintliche Nordkoreanerin YuMi, die auf YouTube regelmäßig ihr Leben dokumentiert. In ihren Videos kostet sie sich durch nordkoreanische Snacks oder geht ins Fitnessstudio. Auch die elfjährige Song A., die angeblich gerne Harry Potter liest, berichtet auf YouTube in perfektem Englisch über die tollen Vergnügungsparks Nordkoreas.

Westen nicht primäre Zielgruppe Sowohl die pro-nordkoreanischen TikToks als auch die YouTube-Videos sind rasch als realitätsfern zu entlarven. Es stellt sich die Frage: An wen richten sich die einfach gestrickten Clips? „ Verschiedene Bilder wirken auf verschiede Zielgruppen unterschiedlich“, hält Frank fest. Nicht der Westen, sondern China, Japan und allen voran Südkorea seien als Märkte für Nordkoreas Propaganda relevant. Das Regime verkaufe dort mit „erstaunlichem Erfolg“, das Narrativ „der arme, aber stolze, starke und unabhängige Bruder des reichen, aber führungsschwachen und sich den USA unterwerfenden Südkoreas zu sein“, erklärt Frank. Nicht ohne Grund sei der Zugang zu nordkoreanischen Medien in Südkorea immer noch stark reguliert, man fürchtet hier immer noch die Einflussnahme Nordkoreas. Grundsätzlich gäbe es laut Frank zudem viele Kampagnen des totalitären Regimes, die unentdeckt bleiben. Wie schwer es ist, Propaganda zu entlarven, zeigt sich beispielsweise im Russland-Ukraine-Krieg. Immer wieder kursieren Videos oder Fotos des Kriegsgeschehens auf Facebook, Instagram, TikTok und Co, die nur schwer als Fälschungen zu identifizieren sind. Wie ihr Fakes am besten entlarven könnt, erfahrt ihr hier: