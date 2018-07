Österreichischer Chatbot soll IT-Administratoren ersetzen

Neben „Janus“ gehören der aktuellen Runde von „Elevate“ auch der Liebeskummer-Chatbot „ibindo“ sowie „Polaama“ und „BotPlan“ an. „Polaama“ ist ein Chatbot für Reiseveranstalter. Gründer Madhu Parthasarathy ist aus dem Silicon Valley nach Wien gezogen, um sich „Elevate“ anzuschließen. Sein Start-up richtet sich vor allem an die „Instagram-Generation“, die Hilfe beim Urlaub braucht. „Viele Menschen buchen sich einen Urlaub, wissen dann aber noch nicht, was sie dort machen. Dabei suchen viele gezielt nach Erfahrungen, die sie auf Facebook oder Instagram teilen können“, erklärt Parthasarathy.

Der Chatbot wird derzeit von Reiseveranstaltern wie Ruefa getestet. Dieser passt sich dem Nutzer an und sucht gezielt nach Angeboten, die den eigenen Vorstellungen entsprechen. Auch wenn der Kunde das Angebot nicht bucht, gewinnt der Veranstalter wertvolle Einblicke durch die Fragen des Kunden. „Viele wissen gar nicht, dass sich die Kunden diese Fragen stellen.“

Chatbot für Makler

„BotPlan“ hat ebenfalls einen E-Commerce-Hintergrund, richtet sich aber an Makler. Das „PropTech“-Start-up bekam auch von der Jury am Elevate Demo Day die besten Noten und wurde für sein durchdachtes Geschäftsmodell gelobt. Wie bei „Polaama“ können Makler einen Chatbot für Facebook Messenger, SMS oder ihre Webseite einrichten, über den Kunden erstmals Kontakt aufnehmen können. So kann der Chatbot selbstständig Interesse an einer bestimmten Art von Immobilie vermerken oder Termine vereinbaren. „Viele Makler vernachlässigen Online gerne, obwohl es ein wichtiger Kanal für Immobilien ist“, erklärt Gründer und CEO Jatinder Singh.

Wie bei „ Polaama“ erhalten „BotPlan“-Nutzer Einblick in die Gesprächsprotokolle und erhalten so wichtiges Feedback, wie Fragen, die Kunden in einem persönlichen Gespräch nicht stellen würden. Die Lösung ist bereits beim internationalen Konzern Re/Max bei rund 1100 Maklern im Einsatz, kürzlich kam auch das US-Unternehmen Counselor Realty mit 300 Maklern dazu. Pro Konto bezahlt man zwischen 40 bis 90 US-Dollar pro Monat. „Wenn man bedenkt, dass ein Lead im Durchschnitt 5000 US-Dollar an Einnahmen bringt, sind diese Kosten vernachlässigbar“, meint Singh. Vorerst will man sich aber nur auf englischsprachige Länder konzentrieren, eine Expansion nach Österreich oder Deutschland sei vorerst nicht geplant.

Elevate geht weiter

Nach dem Erfolg der ersten zwei Runden von „Elevate“ will man nun auch den Themenbereich etwas verbreitern. Während man sich bislang vor allem auf klassische, textbasierte Chatbots konzentriert hat, werden nun auch Chatbots mit Sprach-Interface sowie frühphasige Start-ups, die sich auf die Themen Machine Learning und künstliche Intelligenz spezialisieren, akzeptiert.