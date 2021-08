OnlyFans macht Rückzieher bei Porno-Bann

OnlyFans hatte letzte Woche angekündigt, dass sexuell explizite Fotos und Videos bzw. Pornoinhalte, mit 1. Oktober von der Plattform verbannt werden. Zahlreiche Pornodarsteller*innen hatten OnlyFans bisher genutzt, um eigene Inhalte an ein bezahlwilliges Publikum zu verkaufen.

Der Druck für den Bann entstand laut OnlyFans-CEO Tim Stokely von außen. Am Dienstag erklärte er, dass es auf Druck von Banken geschehen solle. Am Mittwoch ruderte das Unternehmen aber nach einem massiven Aufschrei der Nutzer*innen zurück und kündigte via Tweet an, dass man von der Verbannung doch Abstand nehmen will und die neue Nutzungsbedingungen doch nicht in Kraft treten werden. Das berichtet die BBC.