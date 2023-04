Aufregung um Sex-Video vor Naturdenkmal von OnlyFans-Darstellerin

Die kolumbianische OnlyFans-Darstellerin Katty Blake schaffte es in die nationalen - und nun wohl auch internationalen - Schlagzeilen, weil sie und ihr Partner und Manager Zac am Rock of Guatapé eine kurze Szene aufnahmen, das die beiden bei einem geheimen Blowjob zeigte. Beim Rock of Guatapé handelt es sich um einen 220 Meter hohen Felsen, der in Kolumbien als Naturdenkmal gilt. Man kann ihn mit Stiegen besteigen und genau das taten auch Katty Blake und ihr Parnter Zac.