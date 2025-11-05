Passwort für Louvre-Videoüberwachungssystem war "LOUVRE"

Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Museum wird die Vermutung laut, dass dabei IT-Mängel eine Rolle gespielt haben könnten.

Am 19. Oktober konnten bislang unbekannte Täter bei einem filmreifen Einbruch in den Louvre Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro erbeuten. Die Alarme hätten dabei funktioniert, bekräftigte die französische Kulturministerin Rachida Dati. Aber es hätte dennoch Sicherheitslücken gegeben, die man prüfen müsse.

Das wohl bekannteste Museum der Welt kämpft bereits seit Jahren mit sicherheitskritischen IT-Mängeln, wie das französische Medium Libération berichtet. Sicherheitsexperten konnten bereits bei einer Überprüfung im Jahr 2014 feststellen, dass der Videoüberwachungsserver nur unzureichend gesichert war. Der Angriff darauf wäre auch von außerhalb des Museums denkbar, wenn jemand zuvor ins interne Netzwerk eindringen konnte.

Serverpasswort war "LOUVRE"

Grund für die Mängel war nicht nur veraltete Software (Systeme liefen teilweise noch mit Windows 2000), sondern vor allem extrem schwache Passwörter. So erhielt man mit dem Passwort "LOUVRE" Zugriff auf einen Videoserver, mit dem Passwort "THALES" konnten die Experten eine Software des französischen Elektronikkonzerns Thales "hacken".