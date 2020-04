Pensionist versehentlich aus Kampfflugzeug geschleudert

Falscher Hebel

Als der Jet schließlich abhob und sich die Fliehkräfte bemerkbar machten, setzte Panik ein - wohl auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht richtig angeschnallt war. Er griff nach irgendetwas, um sich festzuhalten. Dabei handelt es sich fatalerweise um den Auslöser für den Schleudersitz. Den Pensionisten katapultierte es aus dem Flugzeug, wobei er seinen Helm auch noch verlor. Immerhin öffnete sich der Fallschirm des Schleudersitzes wie geplant in einer Höhe von etwa 600 Meter. Der 64-Jährige glitt damit in Richtung Boden und landete ohne ernsthafte Verletzungen in der Nähe der Startbahn.

Der Pilot flog weiter und fragte sich vermutlich, was gerade hinter ihm passiert war. Er hatte noch Glück im Unglück: Das Schleudersitz-System des Rafale B ist eigentlich so konzipiert, dass es beim Betätigen auch den Piloten aus dem Flugzeug katapultieren soll. Aufgrund einer Fehlfunktion blieb der Pilot aber sitzen. Er handelte daraufhin nach Protokoll und flog eine Schleife um Treibstoff abzulassen und landete sicher wieder am Flughafen. Auch er kam also mit dem Schrecken davon.

Empfehlungen

Die französische Flugsicherung gab aufgrund des Vorfalls mehrere Empfehlungen ab. Sie erinnerte auch daran, dass zwischen medizinischem Check des Passagiers und dem Flug eigentlich zehn Tage vergehen sollten, damit man sich mental auf das Erlebnis vorbereiten kann.

Der 64-jährige dürfte sich an seinen Ausflug jedenfalls noch länger erinnern.