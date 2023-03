Die größte Dach-Photovoltaikanlage der Welt entsteht in Thailand

Die Dächer einer Fabrik in Thailand werden mit Solarpaneelen ausgestattet. Dadurch wird es die größte Dach-Photovoltaikinstallation der Welt sein, die auf den Gebäuden einer einzigen Anlage errichtet wurde.

Der Reifenhersteller Falken will einen Rekord aufstellen. Der hat allerdings nicht direkt etwas mit Autoreifen zu tun, sondern mit erneuerbarer Energie.

40.000 Solarpaneele

Wenn die Photovoltaikanlage fertig ist, wird sie 100.000 Quadratmeter Fläche umfassen. Das entspricht in etwa der Größe von 14 Fußballfeldern. Sie besteht aus 40.000 Solarpaneelen und hat eine Gesamtleistung von 22 Megawatt. Damit könnte man über 2.000 Haushalte in einem westlichen Land mit Strom versorgen.

In diesem Fall soll sie dazu beitragen, dass die Fabrik, in der Reifen für den europäischen Markt produziert werden, zu 100 Prozent erneuerbare Energie nutzen kann. Zusätzlich werden 2 Boiler mit einer Leistung von 6,6 Megawatt errichtet, die mit erneuerbarer Energie gleichzeitig Strom und Wärme herstellen. Außerdem soll Biomasse genutzt werden, um Strom zu erzeugen. Diese kommt in der Form von Ästen und Stämmen, nachdem die Gummibäume abgeerntet wurden.

Die Anlage soll im Jänner 2025 fertiggestellt sein. Falken rechnet damit, so den jährlichen CO2-Ausstoß der Fabrik um 38.000 Tonnen zu reduzieren.