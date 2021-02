Plötzlicher Bitcoin-Einbruch sorgt für Panikverkäufe

In den vergangenen 24 Stunden hat Ethereum 17 Prozent an Wert eingebüßt. Der populären Plattform Binance zufolge wurde sogar der Verkauf von Ethereum wegen einer Netzwerküberlastung vorübergehend ausgesetzt .

"Panische Korrektur"

Auch andere Kryptowährungen wie XRP, Litecoin und Bitcoin Cash müssen heftige Verluste hinnehmen. Hier beträgt die Wertberichtigung teils 20 Prozent und mehr.

Am Markt wird darüber gerätselt, warum die Stimmung am Kryptomarkt so schnell gedreht hat. Eine naheliegende Erklärung wäre, dass Bitcoin und Co. schlicht "überkauft" sind, der gesamte Markt also überhitzt ist.

"Mit einer derartig panischen Korrekturbewegung dürften nur die wenigsten gerechnet haben", erklärte Analyst Timo Emden von Emden Research.