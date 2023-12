Polnische Hacker reparieren Zug, Hersteller droht mit Klage

Die Software verhinderte daraufhin, dass der Zug wieder gestartet werden konnte. Die Hackergruppe entdeckte zudem einen "undokumentierten Freischaltecode", der über das Steuerungspanel der Lokführer*in eingegeben werden konnte. Dadurch wurden die Probleme auf magische Weise behoben. In einigen Fällen soll es auch möglich gewesen sein, den Fehler aus der Ferne zu beheben.

Newag droht mit Klage

In einer Erklärung bestritt Newag die Entwicklung einer "Werkstatt-Erkennungssoftware", die "absichtliche Fehler" verursacht habe. Zudem drohte das Unternehmen Dragon Sector mit einer Klage wegen Verleumdung und Verletzung von Hacking-Gesetzen, wie 404 Media berichtet. Laut Newag sei der Bericht von Dragon Sector nicht vertrauenswürdig, da er von einem der größten Konkurrenten von Newag in Auftrag gegeben wurde.

Aufgrund der bei der Analyse gesammelten Beweise bezweifelt das Team von Dragon Sector, dass Newag die Klage tatsächlich durchziehen wird. Dragon Sector geht davon aus, dass das Unternehmen dadurch einschüchtern will, will sich aber nicht einschüchtern lassen. So präsentierte es seine Ergebnisse etwa bei der "Oh My H@ck"-Konferenz in Polen und will auch beim Chaos Communication Congress Ende Dezember in Hamburg dabei sein.