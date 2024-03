Roboterhund Spot bei Polizeieinsatz beschossen

In den USA hatte sich ein Verdächtiger verbarrikadiert. Der Boston-Dynamics-Roboter sollte das Haus räumen.

Die Polizei von Massachusetts hat bei einem Einsatz einen Roboterhund verloren. Ein Sondereinsatzkommando (SWAT) hatte um Verstärkung gebeten, da ein bewaffneter Mann sich in einem Haus verbarrikadiert hatte. Der Bombenkommando rückte daraufhin an und brachte den Roboterhund Spot mit, heißt es im Polizeibericht.

Der vierbeinige Roboter von Boston Dynamics mit dem Spitznamen "Roscoe" sollte das Haus prüfen. Er wurde zunächst per Fernsteuerung in die oberen Stockwerke geschickt, und anschließend in den Keller. Dort sollte er eine Tür öffnen. Dabei stürmte der Mann aus einem Schlafzimmer, stieß den Roboterhund um und ging die Treppe hoch.

Spot wurde 3 Mal beschossen

Allerdings ist Spot mit einer Selbstaufrichtungsfunktion ausgestattet und konnte wieder aufstehen. Er folgte dem Mann. Dieser stieß ihn erschrocken die Treppe hinunter und schoss 3 Mal auf ihn. Dadurch brach die Kommunikation zu Roscoe ab und er war funktionsunfähig.