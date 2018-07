Pseudo-KI: Warum Menschen so tun, als wären sie Roboter

Dank digitaler Assistenten wie Alexa, Cortana und Siri sind Gespräche mit Robotern mittlerweile keine Besonderheit mehr. Doch man sollte aufpassen, was man gegenüber den vermeintlich virtuellen Gesprächspartnern sagt – oftmals steckt ein Mensch dahinter. Denn obwohl für viele Technologie-Konzerne und Start-ups kein Problem unlösbar scheint, ist die Entwicklung von „künstlicher Intelligenz“ ein zeitaufwändiges und kostspieliges Unterfangen. Stattdessen greifen immer mehr Unternehmen, von Google und Facebook bis hin zu kleinen Start-ups, auf Menschen zurück, die den Roboter spielen.

Die „Pseudo-KIs“ sind weiterverbreitet als man glaubt. Das Vorgehen wird als die „Zauberer von Oz“-Methode bezeichnet. Benannt nach dem gleichnamigen Kinderbuch, in dem ein alter Mann vorgab, Zauberkräfte zu besitzen, nehmen hier Menschen die Rolle von Robotern ein. Die Methode wird vor allem von Start-ups eingesetzt, die so überprüfen können, ob sich eine Geschäftsidee lohnt, doch zuletzt haben auch große Konzerne den „Zauberer von Oz“ für sich entdeckt.

Auch Facebook und Google tricksen

Hinter Facebooks KI-Assistenten „M“ standen eigentlich „mehrere dutzend Mitarbeiter“, die die Anfragen der Nutzer beantworteten. „M“ war lediglich für wenige hundert Nutzer in San Francisco verfügbar und wollte ein wahrer persönlicher Assistent sein. Seien es nun Blumen, die zum Geburtstag an die Mutter geschickt werden sollten, eine Flugbuchung für eine kurzfristige Reise oder eine Pizzabestellung – „M“ sollte all diese Aufgaben auf Wunsch übernehmen können. Doch die komplexen Bestellvorgänge übernahmen in Wirklichkeit Menschen, die die Nachricht der Nutzer kategorisierten. Der Dienst wurde Anfang des Jahres eingestellt, eine Handvoll der KI-Features wanderte in Facebooks Messenger-App.