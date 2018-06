Telefonierende Google-Software muss "ähm" und "mmmh" einbauen

Im Vorhaben, seinen neuen Sprachassistenten Google Duplex so menschenähnlich wie möglich am Telefon klingen zu lassen, musste Google einige nicht vorgesehene Laute einbauen. Da die Reaktionen auf die Roboterstimme nicht wie erwünscht ausfielen, wurde der Sprachfluss nun in Richtung natürlicherem Sprachgebrauch adaptiert. Wenn Duplex jetzt im Namen eines Users bei Unternehmen anruft, etwa um eine Reservierung durchzugeben, verwendet die Software nun Laute wie "ähm" und "mmmh".