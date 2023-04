Quiz: Was wisst ihr über die Mega-Stadt The Line?

Sieht so die Stadt der Zukunft aus? The Line in Saudi-Arabien gilt derzeit als heftig diskutiertes Großbauprojekt inmitten der saudi-arabischen Wüste. Bereits seit einiger Zeit wird gebaut, die saudische Regierung will in die lineare Planstadt 500 Milliarden US-Dollar investieren.

Je weiter das futuristische Projekt voranschreitet, desto lauter wird die Kritik: Vieles an The Line sei laut Expert*innen nicht realisierbar. In der aktuellen Folge "fuzo explains..." haben wir uns angesehen, was das Vorhaben so fragwürdig macht.

Hier könnt ihr euer Wissen dazu testen: