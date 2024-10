Vom Detektor zu DAB+: Wie sich das Radio in 100 Jahren veränderte

Das Technische Museum schildert die Radiogeschichte in Österreich mit über 500 Exponaten und 100 Hörbeispielen.

Am 1. Oktober 2024 nahm Österreichs erster Radiosender den Sendebetrieb auf. Das 100-Jahre-Jubiläum des Radios wird mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen gefeiert.

Museum als Geburtshelfer

Das Technische Museum spielte bei der Geburt des Radios in Österreich eine gewichtige Rolle. Schon lange vor dem Start des ersten heimischen Senders bildete sich eine Radiogruppe im Museum und hielt Vorträge. Auch Leopold Richtera, der spätere wissenschaftliche Leiter des Radiosender-Betreibers RAVAG, stand dabei am Podium. In der Ausstellung wird gezeigt, wie die Bevölkerung das neue Medium kennen- und innerhalb kürzester Zeit lieben lernte.

