Peinlich: Baseball-Profi verliert mitten im Spiel sein iPhone

Beim MLB-Spiel rutscht Rodolfo Castro spektakulär zur Base. Dabei rutscht ihm auch was aus der Hose.

In dem Clip aus der Live-Übertragung ist zu sehen, wie Rodolfo Castro von den Pirates das Smartphone aus der Gesäßtasche rutscht, während er über den Boden zur Base rutscht. Castro scheint das zu Beginn nicht mal bemerkt zu haben, bis der Schiedsrichter auf den Boden deutet. Danach ist noch zu sehen, wie sich der Schiri das Grinsen nicht verkneifen kann.

Gegenüber AP sagte Castro nachher: „Ich hatte keine Ahnung, dass ich mein iPhone mit hatte. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mir die Hosen angezogen habe, was zu Essen holen gegangen bin und am Klo war.“

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen auf den Zwischenfall sind gemischt. Ein paar Spieler, Trainer und viele User*innen in den sozialen Netzwerken meinen, dass das höchst unprofessionell war. „Sowas erwartet man sich vielleicht bei Amateur-Softball-Spielen, nicht aber in der höchsten Baseball-Liga der USA“, ist da etwa zu lesen.

Andere sind da verzeihender: „Ich hab sogar schon mal mein Handy in den Pool mitgenommen, weil ich es in der Badehose vergessen habe“, schreibt etwa ein User. Auch MLB-Spieler verteidigen Castro: „Man bereitet sich geistig aufs Spiel vor, hört Musik. Man gibt die Bluetooth-Kopfhörer raus und ist bereit loszulegen – da kann man schon mal auf das Handy in der Tasche vergessen“, sagt Corey Dickerson von den Cardinals.

Nachspiel wegen Regelverstoß

Auch wenn der Zwischenfall für die meisten hauptsächlich lustig war, könnte Castro, zusätzlich zum Spott, auch noch eine Strafe kassieren. Die MLB verbietet elektronische Geräte am Spielfeld. Da die Pirates das Spiel aber ohnehin verloren haben und es keinen Hinweis darauf gibt, dass das iPhone während des Spiels genutzt wurde, wird es vermutlich nur eine Geldstrafe für Castro geben und keine Spielsperre.