Ex-Roskosmos-Chef bezweifelt, dass US-Austronauten auf dem Mond waren

Dmitri Rogosin, der frühere Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos, fiel bereits mit mehreren strittigen Aussagen auf. So beschimpfte er in der Vergangenheit etwa US-Astronauten und trollte Elon Musk. Nun lässt er erneut mit Aussagen aufhorchen, die er auf seinem Telegram-Channel veröffentlicht hat. Dort zweifelt er an, dass US-Astronauten jemals auf dem Mond gelandet sind.

Er begründet das mit dem Zustand, in dem die Astronauten nach ihrer Rückkehr gewesen seien. Russische Kosmonauten konnten nach mehrere Tage dauernden Missionen oft kaum stehen. Die US-Astronauten seien aus ihrem Raumschiff gestiegen, “wie die Gurken im Garten”, schreibt Rogosin.

Nur ein Buch als "Beweis"

In seiner Zeit als Roskosmos-Chef habe er weiter nach Beweisen für seine Theorie suchen wollen. Er habe Beweise für die amerikanische Mondlandung gefordert, erhielt aber lediglich ein Buch, in dem es hieß, die Amerikaner seien dort gewesen, weil sie es selbst berichtet hätten.

Rogosins Zweifel sind laut seinen eigenen Angaben bei Roskosmos nicht gut angekommen. So habe man ihm vorgeworfen, die Beziehung zu den USA zu beschädigen, wenn er die Mondlandung anzweifle.