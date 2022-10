Russe verhaftet, weil er Drohne über Flughafen fliegen ließ

Ein 51-jähriger Mann aus Russland wurde vergangenen Freitag festgenommen, nachdem er eine Drohne über den Tromso-Flughafen in Norwegen fliegen ließ. Die Polizei habe eine „große Menge“ an Fotoausrüstung sowie die Drohne und Speicherkarten beschlagnahmt.

Auf den Karten fand die Polizei Bilder vom Flughafen in Kirkenes, eine norwegische Stadt an der Grenze zu Russland. Auch ein norwegischer militärischer Helikopter war abgelichtet.

Verbot für Russ*innen

Dem Russen droht laut Airlive.net nun eine Anklage. Denn die norwegische Zivilluftfahrtbehörde hatte im Februar, kurz nach der Invasion in die Ukraine, Russ*innen das Fliegen oder Bedienen von Flugzeugen und Drohnen in Norwegen verboten. Das Gesetz verbietet konkret in Russland registrierten und von Russland betriebenen Fluggeräten in Norwegen zu landen, von dort zu starten oder über Norwegen zu fliegen.

Der Mann lebe nicht in Norwegen, wie die Polizei mitteilt. Er sei unlängst über Storskog an der Nordküste Norwegens in der Nähe von Russland in das Land eingereist. Er sei auf dem Weg nach Svalbard gewesen, ein Archipel im Arktischen Ozean, das zu Norwegen gehört.