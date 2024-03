Russland behauptet, BMP-3 ist immun gegen Panzerminen

Am Schlachtfeld in der Ukraine ist von der angeblichen Widerstandskraft des Panzers nur wenig zu bemerken.

Das geht aus einem offiziellen Posting hervor, von dem Defence-Blog berichtet . So heißt es vonseiten des Unternehmens: “Dank der Leichtbauweise ist dieses Gerät in der Lage, über Minen zu fahren, ohne Schaden zu nehmen”. Für den Bau des Panzers ist eine Rostec-Tochtergesellschaft verantwortlich.

Die Bilder beweisen eigentlich sogar das Gegenteil von dem, was Russland nun behauptet. So dürfte der BMP-3 sogar besonders anfällig für Panzerminen sein. Laut Defence-Blog hat das sogar schon dazu geführt, dass der bis zu 7 Mann starke Schützentrupp außerhalb von Gefechten vorzugsweise auf dem Dach mitfährt, anstatt im Truppentransportraum. Das würde die Überlebenschancen im Falle einer Minenexplosion erhöhen.

Russische Blogger*innen werfen dem russischen Militär vor, die Gerüchte über die Schutzfähigkeiten absichtlich zu streuen. So sollen etwa neue Rekruten gewonnen werden, indem ihnen besonders sichere Panzer und starke Waffen versprochen werden. Andere Blogger*innen glauben, dass Russland so die BMP-3-Besatzungen dazu bringen will, furchtloser zu agieren. Diese rücksichtslosen Angriffe sollen die Entschlossenheit der russischen Truppen demonstrieren und die Feinde einschüchtern.

Sowjetischer Produktion

Der BMP-3 wurde in den 1980er-Jahren für die sowjetische Armee entwickelt. Seitdem sind modernisierte Varianten gebaut worden, wie etwa der BMP-3M mit neuer Elektronik.

BMP steht im Russischen für Bojewaja Maschina Pechoty, was so viel wie Kampffahrzeug der Infanterie bedeutet. Er hat ein Gewicht von knapp 19 Tonnen bei einer Größe von knapp 8 mal gut 3 Meter. Die Besatzung besteht üblicherweise aus 3 Soldat*innen (Kommandant, Richtschütze und Fahrer) plus 7 Infanterist*innen.

➤ Mehr lesen: Russland belebt 800 Uralt-Panzer für Ukraine-Krieg wieder