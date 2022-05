Russische Kampfflugzeuge nutzen GPS statt GLONASS zur Navigation

Die Information ist nicht neu. Bereits im Juli ( Facebook ) und August 2021 ( Twitter ) tauchten Bilder in sozialen Netzwerken auf, die GPS-Systeme von Garmin in russischen Kampfjets im Syrien-Einsatz zeigten. Ob diese Fotos authentisch sind, lässt sich aber nicht zweifelsfrei feststellen.

Laut Wallace soll man die Geräte in abgeschossenen Suchoi-Su-34-Kampfjets gefunden haben. So sollen sich die Pilot*innen zurechtgefunden haben, da ihre eigenen Systeme "von schlechter Qualität" seien.

Landkarten aus den 80ern

Auch Situationsmanagement- und digitale Battle Management Systeme seien laut Wallace kaum in russischen Vehikeln zu finden. Solche Systeme dienen dem Datentransfer in Echtzeit, um das Geschehen im Kampf am Boden und in der Luft zu melden.

Luftabwehrsysteme, etwa um unbemannte Flugzeuge abzuwehren, habe die russische Armee ebenfalls nicht. Das entnehme man Drohnenbildern der Ukraine, sagt Wallace. Zudem seien in russischen Fahrzeugen immer wieder Landkarten der Ukraine gefunden worden, die noch aus den 80er Jahren stammen.

Die gesamte Rede findet man auf YouTube, ab Minute 15:43 spricht Wallace über die russische Militärtechnik: