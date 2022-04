Eine in der Ukraine abgestürzte russische Drohne offenbart ein erstaunliches Innenleben.

Gehalten wird sie lediglich von einem Klettverschluss. Das Wahlrad wurde mit Kleber fixiert, um versehentliche Änderungen zu vermeiden, wie in einem auf YouTube veröffentlichten Video zu sehen ist.

Konkret wurde eine Orlan-10 -Drohne, die in der Ukraine abgestürzt war, auseinandergenommen. Darin fanden die Soldaten unter anderem eine alte Canon DSLR-Kamera, die 2015 veröffentlichte EOS 750D , die damals für rund 800 Euro verkauft wurde.

Auch 2 weitere Kameras wurden in dem Gerät entdeckt. Vermutlich eine FPV-Kamera (First Person View) und eine Infrarotkamera, wie es bei DIY Photography heißt. Auch eine Plastikflasche war in dem Gerät verbaut.