Ukrainer trackt russische Soldaten über gestohlene AirPods

Als die russischen Truppen nach ihrem Einmarsch in die Ukraine Kiew belagerten, besetzten sie auch die Stadt Hostomel in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt. Dort stahlen sie aus der Wohnung von Vitaliy Semenets dessen AirPods.

Das Posting wurde fast auf Instagram fast 30.000 Mal geliked. Die Aufforderung eines Nutzers an Apple, die Ohrhörer zu ersetzen, blieb bisher aber ungehört.

885 Kilometer zurückgelegt

Nichtsdestotrotz haben die Ohrhörer eine weite Reise hinter sich. Die russischen Truppen legten in den vergangenen Wochen eine Strecke von fast 900 Kilometern zurück. Sie zogen sich zunächst nach Weißrussland zurück und zogen dann in die russische Stadt Belgorod weiter, wo Truppen für die russische Offensive in der Ostukraine zusammengezogen werden.

Bewegungen von Truppen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine lassen sich auch auf Kartendiensten wie Google Maps verfolgen.