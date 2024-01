Scherz von Teenager führte zu Kampfjet-Einsatz

Dort wurden 2 F18-Kampfjets gestartet, die das Flugzeug begleiten sollten. Der Pilot hab den Passagieren mitgeteilt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, wohl um keine Panik zu erzeugen. Einer der Kampfjets flog bis zum Zielflughafen in Menorca mit. Am Boden wurde das Flugzeug durchsucht. Der Teenager wurde festgenommen und vom britischen Geheimdienst befragt.

Die Nachricht wurde kurz vor seinem Abflug vom Londoner Flughafen Gatwick gesendet. Es wird vermutet, dass er mit dem Flughafen-Wi-Fi verbunden war und die Nachricht so aufgegriffen wurde. Die britischen Behörden leiteten die Warnung nach Spanien weiter.

Ein junger Brite erlaubte sich vor einem Easy-Jet-Flug von London nach Menorca einen üblen Scherz. In einer Snapchat-Gruppe schrieb der britische Jugendliche im Juli 2022 : "Unterwegs, das Flugzeug zu sprengen (Ich in ein Mitglied der Taliban )". Das berichtet die BBC .

In einer Erklärung, warum er diesen Scherz gemacht habe, antwortete er, es sei seit seiner Schulzeit dahingehend über sein Aussehen gewitzelt worden. Daher habe er die Nachricht in einer privaten Chatgruppe geschrieben. "Ich habe das nur an meine mitreisenden Freunde geschickt", erklärte der Mann.

Hohe Geldstrafe

Die Behörden durchsuchten sein Smartphone, fanden aber keine Hinweise auf eine tatsächliche Verbindung zu radikal-islamischen, terroristischen Gruppierungen. Daher muss er sich nicht wegen Terrorismus vor Gericht verantworten.

Ihm könnte dennoch eine Geldstrafe von bis zu 22.500 Euro drohen. Das spanische Verteidigungsministerium verlangt außerdem 95.000 Euro Entschädigungszahlungen. Das Urteil soll in den nächsten Tagen gesprochen werden.