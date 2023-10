Raumschiffartiges Segelboot soll Speed-Rekord brechen

Derzeit hat das Boot noch kein Segel. Bald sollen die ersten Experimente damit beginnen. Anstelle eines Riggs soll bei dem Boot aber ein Kite, also eine Art Drache, zum Einsatz kommen. Das Team möchte zuerst mit einem kleinen Kite beginnen und sich dann hocharbeiten. Eng für den Rekord soll es im kommenden Jahr werden. Dann will ihr das Team um SP80 ernsthaft angreifen.

Syroco

Ein anderes Design wählte das Team rund um das Projekt Syroco. Die “schwebende Yacht”, wie sie vom Team genannt wird, ist an der einen Seite an einem Segel befestigt und an der anderen an einem unter Wasser liegenden Tragflügel.