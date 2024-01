Deshalb kriegen autonome Autos in Kalifornien keine Strafzettel

Wer nicht fährt, kann auch keine Strafzettel erhalten. Das scheint logisch zu sein, führt aber zur Frage: "Was, wenn ich in einem autonomen Fahrzeug sitze, das eine Verkehrsregel missachtet?" In Kalifornien, in denen autonome Autos unterwegs sind, können diese auch keine Strafzettel erhalten. Grund ist eine Lücke im Gesetz.

Gesetz in anderen Bundesstaaten bereits in Kraft

Laut NBC Bay Area gab es dazu ein internes Memo des Polizeichefs von San Francisco, das besagt, dass keine Strafzettel für einen Verkehrsverstoß ausgestellt werden können, wenn ein fahrerloses Fahrzeug in einem autonomen Modus betrieben wird. "Die Technologie entwickelt sich schnell und manchmal schneller, als sich die Gesetzgebung oder die Vorschriften an die Veränderungen anpassen können", fügte er hinzu.

➤ Mehr lesen: Nach Unfall: Kalifornien entzieht Robotaxi-Anbieter Genehmigung

Laut eines Artikels vom San Francisco Standard ist ein Grund, warum selbstfahrende Autos nicht für Verkehrsverstöße verwarnt werden, dass es einfach niemanden gibt, den man verwarnen könnte. Es ist zwar schwierig, fahrerlose Autos rechtlich verantwortlich zu machen, unmöglich ist es allerdings nicht. In den Bundesstaaten Texas und Arizona gibt es immerhin bereits Verkehrsgesetze, die den Umgang mit autonomen Fahrzeugen regeln. Dort können diese auch mit Strafzettel belegt werden, die von den Besitzer*innen bezahlt werden müssen - egal, ob diese gerade im Auto mitfahren oder nicht.

Autonome Autos sind sicherer als menschliche Fahrer*innen

Ganz vom Gesetz ausgenommen sind die autonomen Autos in Kalifornien allerdings nicht. Falschparken kann nämlich geahndet werden, im Fahrbetrieb ist die Ahndung eines Regelverstoßes allerdings nicht möglich. Doch gerade im Fahrbetrieb liegen viele Probleme selbstfahrender Fahrzeuge.

➤ Mehr lesen: Fußgängerin blieb schwer verletzt unter autonomen Auto stecken

Fahrzeuge wurden dabei beobachtet, wie sie rote Ampeln überfuhren, Einsatzkräfte blockierten oder in Baustellen gefahren sind. Der Leiter des Produktmanagements des autonomen Taxidienstes Waymo räumte ein, dass die Technologie noch nicht perfekt sei, sagte aber, dass fahrerlosen Autos bereits "sicherer als menschliche Fahrer*innen" seien. Eine kürzlich von Konkurrent Cruise veröffentlichte Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen, als Forscher*innen die Unfallraten von menschlichen Fahrer*innen mit denen ihrer autonomen Fahrzeuge verglichen.