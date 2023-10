Nach Unfall: Kalifornien entzieht Robotaxi-Anbieter Genehmigung

Die kalifornische Straßenverkehrsbehörde hat dem Fahrdienstleister Cruise mit sofortiger Wirkung die Zulassung für Robotaxis entzogen. Auslöser dafür ist ein tragischer Vorfall , der sich Anfang des Monats in der Stadt San Francisco ereignete ( die futurezone berichtete ).

Beweise unterschlagen

In einer kurzen Erklärung führte die Behörde mehrere Gründe für die Entziehung der Zulassung an. Die Fahrzeuge von Cruise seien "für den Betrieb durch die Öffentlichkeit nicht sicher", heißt es dort. Außerdem habe das Unternehmen "Informationen in Bezug auf die Sicherheit der autonomen Technologie seiner Fahrzeuge falsch dargestellt".

Die Verkehrsbehörde wirft Cruise weiter vor, dass es wichtiges Videomaterial unterschlagen habe - aus Angst, dass es das Unternehmen in ein schlechtes Licht rücken würde, heißt es. Cruise darf fortan zwar seine Robotaxis weiter betreiben, allerdings müssen stets Sicherheitsfahrer*innen mit an Bord sein.

Widerstand in der Bevölkerung

Trotz Widerstands in der Bevölkerung durften im August die Google-Schwester Waymo und Cruise in San Francisco mit ihren Robotaxis den regulären Geschäftsbetrieb ohne Begleitfahrer*innen aufnehmen. Tests mit den selbstfahrenden Autos sind in der Stadt schon länger im Gange. Um gegen die Fahrzeuge zu protestieren, platzierten Aktivist*innen unter anderem Verkehrshütchen auf ihren Fronthauben. Dadurch bewegten sich die Robotaxis nicht vom Fleck.

Auch US-weit wurde eine Untersuchung gegen Cruise eingeleitet, nachdem mehrere Berichte von Unfällen mit den Robotaxis der General-Motors-Tochterfirma bekannt wurden. Waymo wird weiterhin in der Lage sein, seinen autonomen Robotaxi-Service in San Francisco zu betreiben.

➤ Mehr lesen: Robotertaxis mit Verkehrshütchen auf der Motorhaube lahmgelegt