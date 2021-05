Shiba-Token ist Chinas "Dogecoin-Killer"

In China geht gerade eine Kryptowährung durch die Decke, die als "Dogecoin-Killer" bezeichnet wird. Der SHIB-Token ist die satirische Antwort auf die Satire-Währung Dogecoin, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt hat .

Wer steckt hinter dem SHIB-Token?

Darin heißt es, dass "We are an experiment in decentralized spontaneous community building". Was genau damit gemeint, ist wird nicht weiter ausgeführt. Technisch gesehen basiert der SHIB-Token auf der Ethereum-Blockchain.

Wer hinter dem SHIB-Token steckt ist völlig unklar. Gehandelt wird die Satire-Währung derzeit bei Huobi und OKEx. Auch auf Binance ist der SHIB-Token seit kurzem gelistet, was auch zu dem massiven Kursgewinnen beigetragen hat.