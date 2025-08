Wie dein Smartphone im Notfall helfen kann

Es wünscht sich niemand, aber es kann dennoch passieren: Man befindet sich unerwartet in einer medizinischen Notlage, aus der man alleine nicht mehr herauskommt. Ein ständiger Begleiter ist heutzutage aber beinahe immer an unserer Seite: Das Smartphone. Dieses kann in brenzligen Situationen auch dabei helfen, Leben zu retten.

Etwa dann, wenn uns ein allergischer Schock die Luft zum Atmen nimmt, ein Sturz zur Bewegungsunfähigkeit führt oder uns ein Kreislaufkollaps zu Boden zwingt. Ist man bewusstlos und kann keine Fragen mehr beantworten, übernimmt diese Aufgabe das Smartphone in unserer Tasche. Dafür muss man aber ein paar Einstellungen vornehmen und das lieber früher als später.

Die Notfallpass-Funktion

Praktischerweise gibt es eine Funktion auf unseren Smartphones, die direkt in das Betriebssystem des Handys integriert ist. Mit der Notfallpass-Funktion kann man verschiedene medizinische Informationen für Einsatzkräfte und Ersthelfer hinterlegen.

Beispielsweise können hier nicht nur Alter, Name, Größe, Gewicht oder Muttersprache angegeben, sondern auch die Blutgruppe oder Allergien und Erkrankungen eingetragen werden. Informationen über eine bestehende Schwangerschaft, den Organspende-Status oder individuelle Notizen können hier ebenfalls hinterlegt werden.

Monika Stickler vom Roten Kreuz Österreich sagt dazu: “Der Notfallpass ist eine Möglichkeit, Informationen zu einer Person und deren Erkrankungen zu erhalten. Bei nicht-kritischen Einsätzen oder für weiterbehandelnde Stellen wie Krankenhäuser können diese Infos bei der Anamnese unterstützen.”

Notfallkontakte informieren lassen

Die Notfallpass-Funktion bietet auch die Möglichkeit Notfallkontakte zu hinterlegen. Wenn man einen Notruf absetzt, werden diese über eine Nachricht informiert und der Standort übermittelt.

Einsatzkräfte wissen dadurch sofort, wer kontaktiert werden muss, wenn es zu einem Unfall oder offenen Fragen kommt. Wird man beispielsweise in ein Krankenhaus eingeliefert, haben diese Notfallkontakte die Möglichkeit, sich sofort auf den Weg zu machen und in schwierigen Situationen zur Seite zu stehen. Außerdem machen sie sich wahrscheinlich weniger Sorgen, wenn sie über das aktuelle Befinden informiert wurden.

Wie man Notfallinformationen auf iPhones speichert

Bei iPhones gibt es mit der Health-App die Möglichkeit, Gesundheitsdaten zusammenzufassen. Dort ist auch der Notfallpass hinterlegt. Alternativ findet man ihn in den Einstellungen, indem man “Notfallpass” in der Suchleiste eingibt.

Öffnet man die Health-App, sieht man oben rechts in der Ecke einen Kreis mit den eigenen Initialen oder ggf. einem Foto. Dort klickt man darauf, wodurch die Option “Notfallpass” erscheint. Hier sollte man nicht nur die Daten hinterlegen, sondern auch die Regler “Im Sperrzustand zeigen” und “Während eines Notrufs teilen” aktivieren.