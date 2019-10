So macht man animierte GIFs selbst

Es gibt wenig Technologien, die das Netz so sehr geprägt haben, wie das Graphics Interchange Format – besser bekannt unter dem Kürzel GIF. Ursprünglich wegen seiner guten Kompatibilität zwischen mehreren Betriebssystemen geschätzt, ist es heute vor allem in animierter Form gebräuchlich. Dass das Format mittlerweile als technisch überholt gilt, schadete der Popularität der GIFs nicht. Sie werden heute tausendfach über Instagram, Facebook, Twitter oder Reddit verbreitet.

Der Siegeszug der GIFs sorgte auch dafür, dass es mittlerweile zahlreiche einfache Tools gibt, um seine eigenen Animationen zu erstellen. Damit kann man dann auf Jagd nach wertlosen Internet-Punkten wie Facebook-Likes oder Reddit-Upvotes gehen. Wir zeigen wie:

Giphy GIF Maker

Hat man bereits ein fertiges Video und möchte jenes komplett oder teilweise zu einem GIF machen, bietet sich das kostenlose Tool Giphy an. Dort findet man einen GIF Maker. An dieser Stelle kann man entweder Videos hochladen, oder Links zu Plattformen wie YouTube oder Vimeo importieren.

Der Import dauert in der Regel nur wenig Augenblicke und anschließend kann man festlegen, welchen Teil des Videos man als GIF haben möchte. Dabei gilt es, einen Startzeitpunkt sowie die Dauer der Animation auszuwählen. Will man etwa den Teil Minute 1:50 bis 1:55 als GIF-Animation wählt man den Startpunkt 1:50 und die Dauer 5 Sekunden. Standardmäßig laufen die GIFs dann in Endlosschleife.

Anschließend hat man bei Giphy die Möglichkeit, das GIF mit einem Schriftzug oder anderweitiger Deko zu versehen. Per Klick auf „Weiter“ wird die Datei erstellt und man kann sie entweder per Giphy-Link teilen oder herunterladen. Positiv: Die erstellte Datei ist völlig frei von irgendwelchen Wasserzeichen.

Der GIF Maker funktioniert sowohl am Desktop als auch auf Mobilgeräten im jeweiligen Browser. Außerdem bietet Giphy eine App für Android und iOS an.