So richtet man eine Abwesenheitsnotiz in Gmail für den Urlaub ein

In Gmail klickt man zunächst auf das Zahnradsymbol oben rechts. Dann auf "Alle Einstellungen" klicken. Gleich beim ersten Tab "Allgemein" ganz nach unten scrollen. Unter dem Eintrag "Abwesenheitsnotiz" findet man sämtliche Einstellungen bezüglich der "Out of Office"-Nachricht Start- und Enddatum eintragen Betreffzeile erstellen Nachricht eingeben, welche auch ganz normal formatiert werden kann Wer nicht jedem Newsletter, Spam oder Werbemail eine Abwesenheitsnotiz zukommen lassen will, kann "Nur an meine Kontakte" auswählen. Abwesenheitsnotiz aktivieren Änderungen speichern

"Out of Office"-Nachricht am Smartphone einrichten

Wer sich schon im Urlaub befindet und draufkommt, dass eine Abwesenheitsnotiz keine schlechte Sache wäre, kann eine solche auch in der Gmail-App am Smartphone erstellen. Das funktioniert recht ähnlich, wie im Browser am Desktop. Allerdings kann die "Out of Office"-Nachricht am Smartphone nicht formatiert werden.