Minus 95 Prozent: Populäre Kryptowährung kollabiert komplett

Die ehemals populäre und vielversprechende digitale Währung Solana hat in einem Jahr 95 Prozent an Wert verloren.

Dass Kryptowährungen extrem rasch an Wert gewinnen können, ist allseits bekannt. Dass sich dieser Wert noch viel schnell in Luft auflösen kann, wollen aber die Wenigsten wahrhaben. Diese Lektion mussten nun all jene lernen, die in Solana investiert hatten.

Solana galt lange Zeit als eine der vielversprechendsten digitalen Währungen. Sie sollte schneller, kostengünstiger, energieeffizienter und leistungsfähiger als Ethereum sein. So wurde Solana 2021 zu den Top-5-Performern gewählt. Doch dann kam der große Absturz.