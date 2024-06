Diese Seilbahn fährt als Auto auf der Straße weiter

Stadtseilbahn im öffentlichen Nahverkehr

Entwickelt wurde das vom südtiroler Seilbahnhersteller Leitner zusammen mit dem slowenischen Unternehmen Elaphe, das die fahrende Plattform beisteuert. Vorgestellt wurde das Projekt beim Seilbahnkongress in Vancouver, Kanada. Gedacht ist sie laut Leitner für den Einsatz in urbanen Gegenden.

Das soll die Stadtseilbahn stärker als Nahverkehrsmittel in Städten etablieren. Aktuell gibt es solche Seilbahnen z.B. in London, Barcelona, vor allem aber in Mittel- und Südamerika, bspw. in Mexiko Stadt, Bogota (Kolumbien) und in Santiago (Chile). In Wien wird der Bau einer Stadtseilbahn seit Jahren diskutiert, aber immer wieder verworfen.