Star-Investor Icahn will Milliarden in Krypto stecken

Der streitbare Großinvestor Carl Icahn, der einst auch Apple mit seinen Forderungen als Aktionär zum Schwitzen brachte, steht eigenen Angaben kurz davor, eine beträchtliche Summe in den Kryptomarkt zu investieren. Er könne sich vorstellen, zwischen 1 und 1,5 Milliarden Dollar in Kryptowährungen zu stecken, sagte er in einem Interview mit dem US-Finanzmedium Bloomberg. Denn Krypto werde in der einen oder anderen Form eine Rolle in der Zukunft spielen.