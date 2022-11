Steve Jobs ausgelatschte Sandalen für 218.000 Dollar versteigert

Es wurde wohl noch nie für ein Paar Sandalen soviel Geld bezahlt wie für die ausgelatschten Birkenstock von Steve Jobs. 218.750 Dollar hat ein anonymer Bieter oder eine anonyme Bieterin hingelegt, um in den Besitz der Jobs-Patschen zu kommen.

Laut dem Auktionshaus Julien's Auctions hat Steve Jobs die Sandalen in den 1970er- und 1980er-Jahren getragen – augenscheinlich ziemlich ausgiebig. "Well used" aber "intact" heißt es in der Beschreibung des Versteigerungsartikels.