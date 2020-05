„Strange New Worlds“: Neue Star-Trek-Serie angekündigt

Fans wurden gehört

Nun hat CBS einen ersten Teaser zur Serie veröffentlicht, der zwar keine Szenen zeigt, doch die Hauptdarsteller zu Wort kommen lässt. Einige Akteure sind Fans bereits bekannt: Anson Mount kehrt als Captain Christopher Pike zurück, Ethan Peck spielt Spock und Rebecca Romijin schließt sich als Nummer Eins der Crew der Enterprise an. Laut CBS sei vor allem die positive Resonanz der Fans ausschlaggebend gewesen, den 3 Darstellern eine eigene Serie zu geben. Mit Strange New Worlds wolle man nun das Franchise perfekt komplettieren und eine „ganz neue Perspektive“ einnehmen.

Im Video heißt es allerdings, dass man „die Fans gehört habe“ und ein „klassisches Star Trek Abenteuer“ bieten will. Zwar wird nicht weiter auf die Formulierung eingegangen, allerdings hatten einige Fans die Serie Picard kritisiert. Die optimistischen Geschichten und diplomatischen Lösungen, die Fans insbesondere aus Serien wie Deep Space Nine und The Next Generation gewohnt waren, wurden bei Picard vermisst.