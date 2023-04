Nach Streit mit Elon Musk: US-Sender stellt Twitter-Aktivität ein

Auch der öffentliche britische Sender BBC wurde in seinem Account zunächst weiter als von der Regierung finanziert bezeichnet. Dabei hatte Musk in einem Interview mit der BBC in der Nacht zum Mittwoch angekündigt, die Markierung in „öffentlich finanziert“ zu ändern. Auch die BBC hatte bei Twitter gegen die falsche Auszeichnung protestiert.

Der Tech-Milliardär und Chef des Elektroautobauers Tesla sieht sich schon seit langem vor allem von US-Medien unfair behandelt. Für seine mehr als 134 Millionen Twitter-Follower*innen dient Musk als Verstärker rechter politischer Ansichten. Medien warf Musk jüngst unter anderem vor, sie seien „rassistisch“ gegenüber Weißen. Über die „New York Times“ sagte er, ihre „Propaganda“ sei „nicht einmal interessant“ und nannte den Inhalt des Twitter-Profils der Zeitung „Durchfall“. Dem Twitter-Account der „New York Times“ wurde zudem das Verifikations-Häkchen entzogen.